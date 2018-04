Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele moldovean prorus Igor Dodon apreciaza ca diaspora moldoveana din Rusia ar avea nevoie de cel putin 150 de sectii de votare in viitoarele alegeri parlamentare, scrie portalul de propaganda Sputnik, citat de news.ro.Dodoan s-a intalnit sambata cu reprezentanti ai diasporei moldovene…

- ISIS a comunicat ca va ataca sectiile de votare din Irak in timpul alegerilor parlamentare de luna viitoare si ca oricine va participa la vot va fi considerat un infidel, scrie News.ro, citand Reuters.

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Președintele, Igor Dodon, propune ca pe 20 mai, cand vor fi alegeri locale, sa fie organizate alegeri parlamentare. Despre aceasta a anunțat in cadrul unor discuții cu președintele fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanii.

- In cadrul vizitei președintelui in Germania, Dodon a avut mai multe intrevederi și discuții informale. Deasemenea, s-a discutat despre situația in Republica Moldova și din regiune și relațiile politice și economice moldo-germane. Declarația aparține purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban.

- Dincolo de gestul simbolic, declaratiile de unire semnate de cei peste 60 de primari moldoveni vor ajuta, de fapt, partidele dirijate de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc la alegerile parlamentare din toamna, pentru ca vor mobiliza electoratul prorus. Aceasta este opinia presedintelui…

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Cele mai multe secții de votare in strainatate pentru cetațenii ruși in cadrul alegerilor Președintelui Rusiei, stabilite pentru martie, vor fi deschise in Moldova, rezulta din hotarirea CEC a Rusiei. Vinerea trecuta a fost finalizata formarea secțiilor din strainatate pentru viitoarele alegeri, in…