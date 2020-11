Președintele Igor Dodon a declarat ca iși va dona indemnizația, care i se cuvine conform legii la incheierea mandatului, unei familii cu opt copii. Șeful statului a menționat, in cadrul emisiunii tradiționale de vineri, ca este vorba despre o indemnizație de 39 de mii de lei. ”Evident ca eu nu voi lua aceasta indemnizație. Am decis ca aceasta indemnizație sa o transmit, am mai multe solicitari, fa