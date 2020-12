Ex-presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a declarat, pentru presa rusa, ca este dispus sa se vaccineze impotriva COVID-19, insa doar cu vaccinul rusesc, Sputnik V. Dodon si-a motivat decizia prin faptul ca nu are incredere in vaccinurile dezvoltate in Occident si a explicat si de ce. „Eu sunt gata sa ma vaccinez, dar am spus de nenumarate ori ca doar cu vaccinul rusesc. Nu am incredere in aceste surogate occidentale, care au fost facute rap (...)