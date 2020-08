Dodon se oferă să fie primul moldovean care testează vaccinul rusesc Președintele moldovean Igor Dodon, care se afla la un sanatoriu din Federația Rusa, spune ca se ofera sa fie primul dintre moldovenii care vor testa vaccinul rusesc Sputnik V, vaccin care nu a fost înca recunoscut de catre Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit Jurnal.md.



Dodon, care de câteva zile se afla la un sanatoriu din Federația Rusa unde continua niște investigații, spune ca vaccinul rusesc anti - Covid-19 trebuie sa ajunga cât mai repede la cetațenii din RM.

&"Prieteni, așa cum deja cunoașteți, sunt pentru câteva zile la un sanatoriu, lânga… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

