Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Liderul PAS, Igor Grosu, apeleaza la cetațenii Republicii Moldova, cu experiența in guvernare, sa se implice in procese transformaționale din țara noastra. In cadrul unui briefing de presa, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate a precizat ca ași dorește investirea…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. In viitorul parlament al Republicii Moldova vor intra Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral al Comuniștilot și Socialiștilor și Partidul Politic Șor. © Sputnik / Mihai CarausContraste la alegeri: Unde au acumulat PAS și BECS cele mai multe și cele mai puține…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. In viitorul parlament al Republicii Moldova vor intra Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral al Comuniștilot și Socialiștilor și Partidul Politic Șor. © Sputnik / Mihai CarausContraste la alegeri: Unde au acumulat PAS și BECS cele mai multe și cele mai puține…

- CHIȘINAU, 4 iul - Sputnik. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) au incercat sa blocheze marșul organizat astazi de Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Aceștia s-au aliniat intr-un rand in fața coloanei de manifestanți a socialiștilor și comuniștilor și au intins un…

- PodcasturiExpert: Cine ar putea aduna cele mai multe mandate in Parlament In cadrul emisiunii "Logica Puterii", analistul politic Pavel Midrigan a declarat ca blocul PCRM-PSRM ar putea aduna mai multe mandate decat PAS in viitorul Parlament. Un element care ar contribui la un numar mai mare…

- CHIȘINAU, 21 mai – Sputnik. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a fost intrebat in cadrul emisiunii sale saptamanale, de catre Agenția de Presa și Radio Sputnik Moldova, despre rolul pe care diaspora il va avea in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Iata cum a raspuns: © Sputnik…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține ca prin decizia sa din 15 aprilie, Curtea Constituționala a discreditat statul de drept, a mers pe calea uzurpării puterii în interesul președintelui Maia Sandu, exact ca în stilul lui Plahotniuc din anul 2019. © Sputnik…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Deputații platformei parlamentare "Pentru Moldova" s-au pronunțat cu privire la hotararea Curții Constituționale privind dizolvarea Parlamentului. © Photo : Miroslav RotariCe spune liderul PSRM, Igor Dodon, despre decizia Curții Constituționale"Maia Sandu a vrut,…