- Candidata propusa de Maia Sandu la funcția de premier, Natalia Gavrilița, beneficiaza de paza de stat. Echipa TV8 a surprins-o, astazi, la sediu PAS, fiind insoțita de un agent de paza, acest lucru fiind prevazut de legislație. Intre timp, am incercat sa aflam de la Gavrilița, daca și-a format cabinetul…

- Fostul lider al Partidului Liberal din Moldova, Mihai Ghimpu, o acuza pe Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ca ar fi promis anticipate fara sa dețina caile de asigurarea provocarii acestora. „Sa promiți alegatorilor alegeri anticipate imediate, neavind puterea de decizie, dar și mai știind…

- Presedintele fractiunii parlamentare a PAS, Igor Grosu, a declarat ca formatiunea sa opteaza pentru alegeri parlamentare anticipate, la fel ca si presedintele Maia Sandu. Declaratia a fost facuta luni, 28 decembrie, dupa consultarile organizate de sefa statului in contextul in care R. Moldova a ramas…

- ​Mai mulți fermieri protesteaza de cateva zile in centrul Chișinaului fața de creșterea cotei TVA la producția agricola anunțata de Guvern pentru anul viitor. Protestatarii au venit cu tractoarele la Parlament unde are loc o ședința de plen, iar unele unitați de tehnica au urcat pe trepte, in timp ce…

- Protest de amploare in capitala Republicii Moldova. Mii de oameni manifesteaza in Piața Marii Adunari Naționale! Mii de cetațeni din toate raioanele ale Republicii Moldova au venit astazi la protest in centrul capitalei. Oamenii au venit, fiind nemulțumiți de ultimele evenimente din Parlament unde…

- Fara alegeri parlamentare anticipate in Republica Moldova, nu va exista un "proiect politic Maia Sandu", afirma analistul de politica externa Dan Dungaciu. "Daca nu vom avea anticipate, nu vom avea un proiect politic Maia Sandu. Vom avea un politician Maia Sandu, dar nu un proiect politic Maia Sandu",…

- Candidata Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, sustine ca, daca devine presedinte si daca Parlamentul si Guvernul se va dovedi ca nu sprijina masurile, politicile, deciziile foarte importante pentru a ajuta cetatenii si economia, va fi motiv in plus de a intelege ca e nevoie de alegeri parlamentare…