- Președintele moldovean Igor Dodon, care se afla la un sanatoriu din Federația Rusa, spune ca se ofera sa fie primul dintre moldovenii care vor testa vaccinul rusesc Sputnik V, vaccin care nu a fost înca recunoscut de catre Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit Jurnal.md.Dodon, care…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a cerut Federatiei Ruse vaccinul Sputnik V pentru cetatenii moldoveni, anunța MEDIAFAX.Igor Dodon, presedintele pro-rus al Republicii Moldova, a cerut Moscovei vaccinul rusesc impotriva coronavirusului. Citește și: Alexandru Rafila, despre…

- Igor Dodon a anuntat vineri, 14 august, ca primeste mesaje in privat de la sute de cetateni care il roaga sa aduca in tara vaccinul anti-Covid dezvoltat de Federatia Rusa. In acest sens, presedintele a comunicat ca deja s-a adresat oficial partenerilor de la Moscova cu solicitarea ca sa ofere vaccinul…

- Igor Dodon s-a adresat oficial partenerilor din Federația Rusa sa trimita vaccinul anti-COVID și in Moldova, cind vor incepe exportul acestuia. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Președintele raspunde”. „Noi sintem in contact cu țarile care au declarat ca deja au gasit vaccin. In special,…

- CHIȘINAU, 12 aug – Sputnik. Guvernul considera ca procesul de studii se poate desfașura in incinta școlilor și gradinițelor de la 1 septembrie, a declarat președintele Igor Dodon dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de astazi. © Photo : пресс-служба Минздрава РФVaccinul anti-Covid,…

- CHIȘINAU, 5 aug - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a efectuat o vizita de lucru la Moscova. Acesta a avut o intrevedere cu Dmitri Kozak, șef-adjunct al administrației prezidențiale, reprezentant special al Președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice…