- Fostul șef de stat, Igor Dodon, iși sfatuie colegii din PSRM sa iși aleaga un lider ținand cont de „turbulențele” care sunt. „Eu nu particip in conducerea formațiunei, eu ii incurajez sa aleaga un lider și modifice statutul daca e cazul. Daca ma intrebați ma duc eu, nu ma duc, ca sunt aceste probleme…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca deputata partidului Șor, Marina Tauber „umbla cu discuții pe la ei”. Declarația a fost facuta, dupa ce doi deputați PSRM s-au alaturat Mișcarii penru Popor. „Acum are loc lichidarea PSRM-ului, acesta este scopul defapt și el este legat cu ceea ce s-a intamplat…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu o reacție, dupa ce o alta deputata PSRM a parasit formațiunea și se alatura „Mișcarii pentru Popor”. „Eu altfel vedeam consolidarea forțelor de opoziție. Nu prin migrarea organizațiilor de partid, si nu prin furtul deputaților”, a menționat ex-președintele.

- Deputații și activiștii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au protestat la Balți, in fața casei deputatului Alexandr Nesterovschi, care a parasit formațiunea și s-a alaturat Mișcarii pentru Popor. Socialiștii i-au cerut fostului coleg „sa renunțe la mandatul de deputat care aparține formațiunii”.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, afirma ca procurorii cer de urgența plasarea sa in arest la domiciliu ca sa nu poata merge cu fiul sau in Romania, iar perchezițiile la medici au servit doar un pretext pentru acest fapt. „Eu daca vroiam sa fug, eu fugeam demult. Ei ar vrea ca eu sa fug, dar nu am de…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, afirma ca nu a decis daca revine in fruntea Partidului Socialiștilor. „Atata timp cat nu rezolv problemele cu justiția, cu dosarele la comanda, ar fi greșit sa revin intr-o forma sau alta in conducerea activa sau nemijlocita al PRSM”, a declarat Igor Dodon in cadrul emisiunii…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, critica ultima declarația a deputatului PAS, Oazu Nantoi, despre persoanele care il susțin pe Putin. „Țin minte cum in august, impreuna cu Slusari și Greceanii au depus flori la Piața Roșie, la mormantul unui solda necunoscut, cand s-a intalnit cu lideri din Federația…

- Președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, susține ca, la moment, nu il intereseaza politicul. Declarația vine, dupa ce acesta a parasit formațiunea. „Am decis sa ma intorc la radacinile mele”, a declarat Nastase in cadrul emisiunii „ Puterea a Patra ” de la N4.