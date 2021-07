Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Durleșteanu, cap de lista la Partidul Legii și Dreptații, se declara dezamagita de „regulile de joc” din scrutinul parlamentar și intreaba partidele de centru-dreapta și „adepții modernizarii politice” de ce nu au implementat „votul electronic”, dar și de ce nu au coborat pragul electoral, pentru…

- Fostul presedintele ostentativ pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a furat 4% din rezultatele viitoarelor alegeri generale cu ajutorul Comisiei Electorale Centrale, scrie analistul Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor va lupta pentru obtinerea majoritatii parlamentare și formarea unui guvern fara alte partide. Declaratia a fost facuta de presedintele PSRM, Igor Dodon, intr-un live pe Facebook.

- Declarația ii aparține vicepremierului Dan Barna (USR), in opinia caruia acesta poate fi un scenariu care s-ar putea intampla in cazul in care guvernarea va merge bine. Vicepremierul Dan Barna a precizat, pentru Digi 24, ca o astfel de ipoteza ar fi posibila in cazul in care lucrurile vor merge bine.…

- CHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. Motivul principal pentru unirea socialiștilor cu comuniștii a fost calculul politic. Liderii celor doua partide, Igor Dodon și Vladimir Voronin, au realizat ca unirea forțelor de stanga ar putea fi o opțiune caștigatoare in alegerile parlamentare din 11 iulie. Aceasta…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. In saptamana care a trecut, liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a anunțat posibila creare a unui bloc electoral de centru-stanga, sugerand de asemenea, ca una dintre componentele lui ar putea fi Partidul Comuniștilor condus de ex-președintele țarii Vladimir Voronin.…

- In opinia specialiștilor, la sfarșitul lunii mai se va inregistra o creștere a numarului de cazuri de COVID-19, iar toata responsabilitatea va fi pe Maia Sandu și Domnica Manole. Declarația a fost facuta de liderul PSRM in cadrul vlogului sau „Igor Dodon, Presedintele raspunde", transmite Știri.md.…

- La scurt timp dupa ce, miercuri seara, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat ca a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului, propunand anticipate in data de 11 iulie, Igor Dodon a spus ca e pregatit de alegeri. El nu a contestat acțiunea Maiei Sandu, ci, dimpotriva, a lansat un mesaj…