- Igor Dodon sustine ca va semna chiar astazi, 18 septembrie, demisiie celor doi ministri pe care democratii au anuntat ca ii vor in afara Guvernului. Seful statului a mentionat ca abia apoi va analiza candidaturile propuse si se va expune in zilele urmatoare asupra lor, subliniind ca este surprins de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera un interviu vineri, 24 august, in cadrul emisiunii „Adevarul Live”. Seful statului vorbeste despre protestul opozitiei de dreapta fata de presedintele tarii si Guvern.

- CHIȘINAU, 9 aug — Sputnik. Președintele Moldovei, Igor Dodon, susține pachetul de legi privind politica bugetar-fiscala și amnistia de capital. Acesta a scris pe pagina oficiala de Facebook ca a luat în calcul și comentariile experților, și ale mediului academic, și ale formatorilor…

- Șeful statului anunța ca va promulga pachetul de legi privind politica bugetar-fiscala și amnistia de capital. Igor Dodon menționeaza ca a luat in calcul și comentariile experților, și ale mediului academic, și ale formatorilor de opinie din Republica Moldova, dar și din afara, scrie IPN.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intreprinde in perioada 4-5 august o vizita de lucru in orasul Omsk, Federatia Rusa. Seful statului a scris pe Facebook ca vizita are loc la invitatia guvernatorul regiunii Omsk, Aleksandr Burkov.

- Igor Dodon afirma ca alegerile parlamentare puteau fi organizate in noiembrie sau decembrie 2018 si ca nu era cazul ca acestea sa fie amanate pentru 24 februarie 2019. Seful statului sustine ca „e doar o amanare a pierderii lor zdrobitoare, fiindca, oricat prelungesc ei sfarsitul, le ajunge funia la…

- Igor Dodon a participat marti, 10 iulie, la ceremonia de inaugurare in functie a presedintelui turc, Recep Erdogan. Seful statului a fost insotit la eveniment de catre prima doamna, Galina Dodon, dar si de bascanul autonomiei gagauze, Irina Vlah.

- Igor Dodon a declarat in timpul unei linii directe pe o rețea de socializare ca nu vrea sa faca nicio coaliție cu Renato Usatii. Șeful statului a menționat ca va discuta cu formațiunea „Partidul Nostru” doar cand va avea alta conducere.