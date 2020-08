Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Igor Dodon, a fost intrebat de jurnaliști la ce etapa se afla inițiativa cu privire la imprumutul in valoare de 200 de milioane de euro dintre Republica Moldova și Federația Rusa. ''In cadrul vizitiei mele la Moscova, autoritațile rusești m-au intrebat de ce noi nu vrem sa luam banii.…

- Alte 186 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 43 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Federația Rusa). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 20 980 cazuri. Total teste efectuate in aceasta…

- CHIȘINAU, 18 iul. Sputnik. Ministerul Sanatații a publicat cu puțin timp in urma date noi cu privire la evoluția cazurilor de COVID-19. Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 300 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dintre care 12 in Transnistria. Din numarul total de cazuri,…

- Daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri prezidențiale, Igor Dodon s-ar situa pe primul loc, urmat de Președinta PAS, Maia Sandu, diferența dintre cei fiind de doar 2%, potrivit datelor din studiul „Starea populației Republica Moldova in contextul pandemiei de Covid-19. Situația politica”, realizat…

- In aceasta toamna, la Chișinau ar putea avea loc un forum regional, la care vor fi semnate mai multe acorduri dintre Republica Moldova și Federația Rusa. Totodata, parțile discuta ca la eveniment sa participe și președintele rus Vladimir Putin, sau premierul Mihail Mișustin. Despre aceasta șeful statului,…

- Nadejda Lungu, medic pulmonog originar din Republica Moldova, care activeaza in sistemul medical din 1999 s-a stins pe patul de spital din orașul Iurga, din Federația Rusa. Veste despre decesul femeii a fost facuta de catre Natalya Vladimirovna Komarova, guvernatoare districtul autonom Hanti-Mansi.

- „Stau și ma uit eu la baiețașii aștea romani oploșiți prin structurile europene, care vin cu ”patronajul” peste noi… Ratați, nimic in viața și in țara realizat, numai de ”adus mingi” buni… Ce-ai facut june in țara ta, ca geme de cea mai mare corupție din Europa?”, a scris Ion Chicu , dupa ce europarlamentarul…