- Șeful statului, Igor Dodon, anunța ca noul acord privind creditul solicitat de la Federația Rusa, modificat de Guvern la recomandarea Curții Constituționale, ar putea fi semnat și ratificat in saptamanile ce urmeaza. Declarațiile au fost facute in cadrul unei ediții speciale la Moldova 1.

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase va depune un denunț împotriva Premierului țarii, Ion Chicu, și va cere anchetarea penala pentru abuzul facut în adresa cetațenilor R. Moldova. În cadrul unei intervenții live pe o rețea de socializare, Andrei Nastase…

- PodcasturiSunt șanse sa fie ajutata Moldova de Banca Mondiala in contextul secetei din agricultura? Guvernul a identificat 300 de milioane de lei pentru fermierii care au suferit din cauza intemperiilor, insa acești bani nu sunt suficienți. Pierderile totale in acest an in sectorul agrar s-ar cifra…

- Agricultorii moldoveni din centrul și sudul țarii au ieșit la protest. Recolta le-a fost afectata de seceta și grindina, iar acum cer autoritaților sa-i susțina pentru ca situația in care au ajuns este dezastroasa. Intrucat autoritațile nu au reacționat la protestele lor, cu drapele tricolore și…

- Agricultorii din 12 raioane ale tarii vor protesta astazi in 6 regiuni ale tarii. Fermierii din raioanele Causeni, Anenii Noi si Stefan Voda vor sa scoata tehnica agricola pe soseaua Causeni-Chisinau.

- CHIȘINAU, 31 iul - Sputnik. Astazi s-a desfașuratședința Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de prim-ministrul Ion Chicu. Membrii comisiei au examinat un șir de solicitări venite din partea locuitorilor satelor grav afectate de calamități naturale. © Photo : Guvernul Republicii…

- Dupa ce a alocat 100 de milioane, Guvernul mai vine cu 100 de milioane de lei din fondul de intervenție, pentru agricultorii culturile carora au fost afectate de seceta, inundații și ploi cu grindina.

- CHIȘINAU, 27 iul – Sputnik. Ei spun ca in anul acesta au pierdut 80 la suta din recolta cerealelor din prima grupa și ce-a de-a doua grupa, porumbul, in general, este compromis 100 de procente. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaIon Chicu: Este clar ca va trebui sa venim cu suport pentru…