- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon a venit cu indemn catre conducerea țarii sa dialogheze cu Rusia pentru a obține un preț mai mic la gazele naturale. „Lasați aroganta, și incetați jocul de-a isteria rusofoba si solicitați in regim de urgenta negocieri la nivel inalt cu partenerii nostri strategici…

- Presedintele de onoare al Partidului Socialistilor, Igor Dodon, s-a prezentat miercuri, 29 decembrie, in fata procurorilor, unde a fost audiat in calitate de banuit in dosarul „Energocom”, transmite IPN.

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru creștinii care sarbatoresc Craciunul astazi, 25 decembrie.. „Indiferent cand sarbatorim Craciunul, fie ca in aceste zile senine sa ne deschidem larg inimile, sa primim și sa oferim bunatate celor din jur”, a menționat…

- Potrivit socialistului, Igor Dodon, Maia Sandu ar trebui sa plece saptamâna viitoare la Sankt Petersburg, acolo unde este așteptata de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Aceasta întâlnire ar fi așteptata de cetațenii Republicii Moldova, a menționat Dodon, în cadrul unei…

- Presedintele de onoare al Partidului Socialistilor, Igor Dodon, spune ca a revenit de la Moscova si este gata sa colaboreze cu procurorii in dosarul Energocom. Dodon califica invinuirile ce i se aduc drept o tentativa disperata a guvernarii de a-i intenta dosare penale cu orice pret, noteaza IPN.

- Șefa statului Maia Sandu se bucura de cea mai multa incredere din partea cetațenilor cu 27%, potrivit ultimului sondaj realizat de Institutul Republican Internațional. Pe locul doi se afla președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, devansat cu 14%, iar pe locul 3 se situeaza președintele…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, acuza actuala guvernare ca ignora necesitațile cetațenilor și se afla intr-o lume paralela. „Pensionarii se gandesc de unde sa ia bani pentru medicamente și trebuie sa plateasca gazul și nu le ajunge pensia, iar conducerea se ocupa cu braduții”, a declarat…

- Președintele PSRM, Igor Dodon, a felicitat Partidul Politic „Rusia Unita” cu ocazia celor 20 de ani de la crearea formațiunii. Intr-un mesaj de felicitare trimis liderului formațiunii, Dmitri Medvedev, președintele socialiștilor „remarca relațiile stranse dintre cele doua formațiuni in interesul cetațenilor…