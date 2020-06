Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iun – Sputnik. Terenurile de joc, dar și cele de sport din parcuri, spații verzi și curțile blocurilor vor fi inchise și sigilate. Despre aceasta a anunțat primarul general al Capitalei Ion Ceban, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. © Photo : Facebook / Iv CebanTerenurile de joaca,…

- CHIȘINAU, 10 iun – Sputnik. Regulamentul de organizare a programului „Capitala Tineretului” a fost aprobat astazi de Cabinetul de Miniștri. „Capitala Tineretului” presupune selectarea unei localitati din Republica Moldova in cadrul careia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activitatile…

- CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. De cateva luni deja locuitorii Capitalei nu au transport public in weekend-uri. Aceasta decizie a fost luata inițial de Comisia pentru Situații Expeționale, iar recent de Comisia pentru Sanatate Publica care a dispus ca transportul sa fie sistat pe toata durata lunii iunie.…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. In urma cazului tragic care s-a produs la Hancești, unde un copil de șase ani a fost gasit fara suflare in toaleta din curtea case, mai mulți parinți au inițat o petiție in care cer autoritaților sa fie redeschise gradinițele motivand ca sunt la serviciu și nu au cu cine…

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. Pe teritoriul Republicii Moldova a fost inregistrat un nou focar de pesta porcina africana, comunica Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor. © CC0 / Pixabay / beahohlUn ambasador moldovean avertizeaza: Nou focar de pesta porcina africana in regiune In ultima…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat ca a discutat cu președintele țarii și președintele Parlamentului despre acțiunile care urmeaza sa fie intreprinse dupa ce expira starea de urgența. ”La aceasta etapa, luand in calcul ceea ce vedem astazi, noi nu vom veni cu cerere de…

- © Photo : Mitropolia Chisinaului si a Intregii MoldoveMitropolitul Vladimir a sfințit cozonacii, pasca și vinul pastoralCHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, i-a felicitat pe toți militarii cu ocazia sarbatorilor pascale. Demnitarul a menționat ca soldații sunt departe…