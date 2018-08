Desi se declara in opozitie in raport cu actuala guvernare de la Chisinau, de cand a preluat functia de presedinte al tarii, Igor Dodon nu a organizat niciun protest fata de Partidul Democrat, condus de catre controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc. Seful statului sustine ca a avut doua solutii in aceasta situatie: sau sa organizeze proteste si sa mearga pana la capat sau sa se pregateasca de alegerile parlamentare.