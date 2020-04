Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea sfanta a Invierii, preoții se roaga in biserici, iar credincioșii acasa. Romania este nevoita sa petreaca Paștele in izolare și nu poate ajunge sa ia Lumina Sfanta. In aceasta perioada grea, trebuie sa aratam iubire fața de aproapele nostru și sa fim mai uniți ca niciodata, pentru ca Lumina…

- Mesajul a fost postat pe Facebook de catre Cristina Hrustovici, medic primar in chirurgie pediatrica la Spitalul Județean Suceava. Medicul acuza autoritațile ca au cedat in fața insistențelor BOR, iar polițiștii in loc sa se ocupe de restricționarea traficului, vor duce lumina din bloc in bloc. …

- Dupa Sarbatoarea de Florii - Intrarea lui Iisus in Ierusalim, pentru credincioșii ortodocși incepe Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Aceasta este saptamana cand credincioșii se pregatesc de Inviere. Azi in biserici are loc Denia din Lunea Mare, care va incepe la ora 18.00, dar din cauza crizei…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, autoritațile…

- O lume incercata se roaga in case. Separați și totuși uniți in speranța și credința, romanii creștini catolici nu pot ajunge la biserica in noaptea Invierii și nici cei creștin-ortodocși nu pot participa la slujba de Florii. Digi24 este alaturi de toți telespectatorii sai și va transmite in direct,…

- Biserica Ortodoxa Romana anunța ca slujbele din duminica de Florii și cea de Paști se vor ține cu ușa inchisa, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavrius, anunța Agerpres.Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi,…

- Anul acesta nu putem merge la biserica, de Inviere, sa luam Lumina, in urma instituirii starii de urgența de pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a explicat pentru credincioși cum vor fi savarșite slujbele in aceasta…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților romani pentru deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Bulgaria lasa liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfecteaza icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranța intre enoriașii…