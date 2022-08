Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor ii iau apararea Partidului „Șor” și condamna acțiunile inaintate de oamenii legii impotriva conducerii formațiunii și a membrilor acesteia, facand o paralela cu dosarele penale in care figureaza socialistul Igor Dodon, dar și alți membri ai PSRM, transmite Realitatea.md . Socialiștii…

- Partidul Socialiștilor marcheaza 25 de ani de la inființare. Astfel, fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru colegii sai. Acesta a menționat ca este mandru „ca in 2011 am preluat conducerea acestui partid, l-am reformat, l-am adus in Parlament in repetate randuri și…

- Fostul șef de stat Igor Dodon a venit cu un nou mesaj din izolator. Textul ar fi fost transmis prin intermediul avocaților. Dodon spune ca de cand a decis sa refuze la mandatul de deputat, a fost avertizat sa nu critice „Guvernare și in special Președintele țarii. De asemenea, mi s-a recomandat insistent…

- Procurorii anticorupție de la Chișinau, cu sprijinul ofițerilor SIS și CNA, au efectuat in cursul zilei de azi mai multe percheziții acasa la fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. De fapt, pentru deplina corectitudine, nu doar acasa la acesta, ci și la alte adrese cu care ar putea sa…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon , a fost reținut marți, 24 mai, pentru 72 de ore, acuzat de tradare de patrie și corupție, au anunțat agențiile internaționale de presa citand Parchetul de la Chișinau. El este deținut in Centrul de detenție provizorie al Centrului național de lupta…