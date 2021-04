Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține ca prin decizia sa din 15 aprilie, Curtea Constituționala a discreditat statul de drept, a mers pe calea uzurpării puterii în interesul președintelui Maia Sandu, exact ca în stilul lui Plahotniuc din anul 2019. © Sputnik…

- CHIȘINAU, 29 mart - Sputnik. Partidul Socialiștilor insista pe numirea in funcția de premier a lui Vladimir Golovatiuc, candidatul majoritații parlamentare. Precizarea a fost facuta de deputatul PSRM, Vlad Batrincea dupa consultarile cu Maia Sandu. Știrea se actualizeaza... Fii la curent…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Parlamentul a votat vineri, 26 martie, in prima și a doua lectura un proiect de lege privind modificarea Legii Bugetului pe anul 2021, care prevede „ajustarea mecanismului de indexare a pensiilor”, de doua ori pe an, la fel ca in 2020. Este avuta in vedere, conform notei…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. „Acum cateva minute”, in Republica Moldova a fost inregistrat oficial vaccinul rusesc impotriva COVID - 19, „Sputnik V”, a scris Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor (PSRM) pe o rețea de socializare. Deocamdata, reporterii Sputnik n-au obținut confirmarea…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Igor Dodon a spus ca Maia Sandu incearca sa impiedice inregistrarea și utilizarea in Republica Moldova a vaccinului rusesc anti-COVID „Sputnik V”. © Sputnik / Владимир ТрефиловTot mai multe țari aproba vaccinul rusesc ”Sputnik V” „Apropo, Președinția face presiuni…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Igor Dodon a spus ca Maia Sandu incearca sa impiedice inregistrarea și utilizarea in Republica Moldova a vaccinului rusesc anti-COVID „Sputnik V”. © Sputnik / Владимир ТрефиловTot mai multe țari aproba vaccinul rusesc ”Sputnik V” „Apropo, Președinția face presiuni…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), a spus ca formațiunea sa nu va iniția un referendum de demitere a Maiei Sandu, dupa ce aceasta a declarat ca n-o va desemna la funcția de premier pe Mariana Durleșteanu, candidatul propus de o majoritate…

- CHIȘINAU, 11 feb - Sputnik. „Toți merg ziua la consultari cu președintele și spun ca vrem anticipate, dar noaptea negociaza - cer ministere. Sigur ca unii s-au pregatit de circ”, a declarat Igor Grosu in ședința plenara. In felul acesta, deputatul PAS confirma zvonurile care s-au vehiculat…