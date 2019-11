Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru realegerea în funcția de președinte, spunând ca ”românii au facut o alegere importanta și pentru Republica Moldova”.La secțiile din R. Moldova, Klaus Iohannis a obținut 96,30% din cele peste 50.000 de voturi exprimate.Ce…

- Presedintele Igor Dodon l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Romania. Intr-o postare pe Facebook, Igor Dodon a scris ca isi doreste ca in acest nou mandat al lui Klaus Iohannis „sa reusim impreuna sa tinem Romania si Republica Moldova cat mai departe…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot, potrivit AGERPRES. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna,…

- Candidatul ACUM la Primaria Chisinau Andrei Nastase a postat pe Facebook duminica, in ziua in care are loc al doilea tur al alegerilor locale din Republica Moldova, o poezie scrisa de Adrian Paunescu, potrivit news.ro.”Eu sunt bolnav de Dumneavoastra, Tara/Eu sunt bolnav de Dumneavoastra,…

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau vine cu precizari despre alegerile prezidențiale. Daniel Ionița a scris pe Facebook ca: "Alegeri prezidentiale 2019: 37 sectii de votare deschise pentru Dumneavoastra in Republica Moldova.

- Romanii vor un președinte care sa ii poata privi in ochi, știind ca și-a facut datoria pentru țara, iar acela nu e Klaus Iohannis, spune Viorica Dancila pe Facebook, dupa ce a fost o vizita electorala in Bacau.„Așa arata poporul roman și așa arata Romania, frumoasa, vie, mandra. Aceștia sunt…

- ”Cand am citit postarea asta, mi-am amintit de miile de mesaje, transmise in privat, de genul: "Te-am ales drept cea mai frumoasa mamica. Trimite si tu acest mesaj la zece alte mamici ca sa le faci fericite!" sau "Dumnezeu Mantuitorul sa te ocroteasca! Trimite acest mesaj la zece cunoscuti si vei…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat marti ca presedintele Klaus Iohannis este un "foarte prost jucator de sah" si a spus ca "a mutat si a dat jos Guvernul, dar nu stie ce sa faca mai departe si aproape ca si-a singur mat", citeaza Agerpres. "Iohannis este un foarte prost jucator…