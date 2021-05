Stiri pe aceeasi tema

- Liderul prorus al socialistilor moldoveni, Igor Dodon, ameninta cu expulzarea unor ambasadori occidentali in cazul in care blocul electoral format din Partidul Socialist si comunisti va castiga alegerile legislative din 11 iulie, pe motiv ca acestia s-ar implica in treburile interne ale Republicii…

- Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta…

- Liderul socialistilor, Igor Dodon, este convins ca Partidul Socialistilor va avea un scor bun la alegerile parlamentare anticipate programate pentru 11 iulie. Politicianul se asteapta ca formatiunea pe care o conduce sa obtina in jur de 40 de mandate de deputat.

- Liderul PSRM, Igor Dodon, cheama la discuții Partidul Acțiune și Solidaritate pentru a stabili cand vor avea loc alegerile parlamentare și pentru a elabora o foaie de parcurs cu acțiunile necesare pana la ziua anticipatelor. Dodon spune ca „bani pentru anticipate nu sunt”, iar pentru a identifica aceste…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), a apreciat ca decizia din 15 aprilie a Curții Constituționale referitoarea la dizolvarea Parlamentului „deschide portița pentru un blocaj total al instituțiilor de stat”. El a accentuat și cu aceasta…

- Liderul socialiștilor Igor Dodon nu exclude o alianța cu Renato Usatii dupa alegerile parlamentare anticipate, dar spune ca acestuia i s-ar potrivi mai bine o funcție de conducator al Circului decit cea de președinte al Parlamentului, pe care ar viza-o primarul de Balți. Prezent marți in cadrul unei…