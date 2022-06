Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Natalia Morari se arata dezamagita de modul in care puterea de la Chisinau, in frunte cu presedintele Maia Sandu, guverneaza Republica Moldova. Morari considera ca treburile merg prost in tara nu doar din cauza razboiului, dar si din cauza incompetentei PAS.

- Galina Dodon, soția fostului președinte al Republicii Moldova, este așteptata joi, 16 iunie, la Procuratura Anticorupție, unde urmeaza sa fie pusa sub invinuire in dosarul de complicitate la imbogațirea ilicita, pornit pe numele soțului sau Igor Dodon. Pe13 iunie, Procuratura Anticorupție a confirmat…

- Republica Moldova vrea, si chiar face tot posibilul, sa-si duca pana la capat lupta cu coruptia. Insa atat timp cat esaloanele inferioare din justitie si procuratura, mostenirile lui Plahotniuc si Dodon, raman inca functionale, aceasta lupta va fi una lunga si de uzura. La inceput, acum ceva timp, lumea…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un nou mesaj, fiind plasat in arest la domiciliu. Președintele de onoare al PSRM a scris pe pagina sa de Facebook ca „multa lume ințelege ca traim in vremuri nebune, care trebuie oprite odata și odata”. Totodata, acesta a menționat ca „unele dictaturi cad din…

- Partidul „Șor” da din nou curs solicitarii Partidului Comuniștilor, care indeamna toate forțele politice de opoziție sa se alieze, pentru a protesta impreuna fața de regimul antipopular instaurat de PAS și Maia Sandu. Manifestațiile vor fi organizate joi și vineri, la Chișinau.

- Președinta Republicii Moldova a cerut marți populației și politicienilor din opoziție sa se abțina de la folosirea simbolurilor rusești in timpul ceremoniilor de pe 9 mai, care marcheaza victoria in cel de-al Doilea Razboi Mondial, invocand faptul ca trupele ruse ucid civili in Ucraina, relateaza Reuters."Este…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, are perspective sumbre despre economia țarii. In timp ce „Guvernarea de la Chișinau este relativ optimista anunțand o creștere economica de 0,3% in acest an, creșterea exporturilor cu 4,5%, a investițiilor cu 5% și alte prognoze extrem de optimiste, in realitate Moldova…