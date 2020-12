Fostul presedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a acuzat Occidentul, in special SUA, de pregatirea unui "Maidan" in Republica Moldova, dupa alegerile prezidentiale, si a afirmat - intr-un interviu pentru agentia TASS, cu ocazia vizitei sale recente la Moscova - ca a pierdut scrutinul deoarece puterile occidentale ''s-au straduit foarte mult'' si au lucrat foarte intens in favoarea Maiei Sandu, transmite luni Deschide.md. "Eu cred ca Occidentul ii va da nota de plata noului presedinte. O sa vedem in ce va consta aceasta. Ei neaparat vor cere achitarea notei de plata…