Liderul PSRM, Igor Dodon, care este și șeful Comisiei Interparlamentare de Cooperare intre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federala a Federației Ruse „iși exprima regretul” in legatura cu refuzul Parlamentului de la Chișinau, a carui președinte este Igor Grosu, de a expedia observatori pentru alegerile in Duma de Stat a Federației Ruse, care vor avea loc in perioada 17-19 septembrie.