Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon si membrii familiei sale s-au ales cu multiple traumatisme in urma accidentului de ieri. Presedintele are o problema la coloana vertebrala, iar mama acestuia a suportat o intervenție chirurgicala.

- Potrivit sursei, masina presedintelui s-a rasturnat la intrarea in Straseni. Presedintele si soferul sau au fost internati in spital. In accident a fost implicata o masina a Serviciului de protectie si paza. Din imaginile postate pe retelele sociale se poate vedea ca masinile din coloana oficiala au…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a scris, pe pagina sa de Facebook, ca nu a suferit traumatisme grave in urma accidentului in care a fost implicat duminica."Mulțumim tuturor celor din țara și de peste hotare, care au avut ganduri bune pentru mine și familia mea. Mulțumesc tuturor…

- Accident grav in Republica Moldova, la aproximativ 50 de kilometri de Chișinau. Una dintre victime a fost chiar presedintele țarii, Igor Dodon. Doua masini aflate in coloana prezidentiala s-au rasturnat dupa un impact violent cu un camion. Intr-una dintre masini se afla seful statului, impreuna cu mama…

- Doua masini din coloana oficiala președintelui Republicii Moldova in care se afla președintele Igor Dodon s-au ciocnit intr-un accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, in apropiere de orasul Straseni, anunța postul Publika TV. Președintele a fost dus de urgența la spital.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a catalogat evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei, ca fiind o tentativa de lovitura de stat esuata. O alta declaratie care a "înrosit" retelele de socializare cu ironii a fost aceea ca a existat o tentativa de asasinat la adresa sa,…

- Un accident xocant a avut loc pe Valea Domanului. Fotbalistul CEtElin Mierlici, in varstE de 19 ani, a fost grav rEnit. El a fost transportat de urgentE la Spitalul Fundeni cu un elicopter SMURD. Potrivit celor prezenti la fata locului, din cauza unui moment de neatentie, fotbalistul a pEtruns cu autoturismul…

- Președintele CSM, Simona Marcu, a susținut, referitor la apararea independenței procurorilor, ca la intalnirea dintre delegația Comisiei de la Veneția și comisia care s-a ocupat de modificarea codurilor penale s-au lansat acuzații de partizanat politic la adresa magistraților care au participat la…