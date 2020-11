Stiri pe aceeasi tema

- 10 075 alegatori din zece circumscripții electorale au solicitat votarea cu urna mobila. Aceștia reprezinta raioanele: Anenii Noi, Briceni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Nisporeni, Riscani și Taraclia.

- CHIȘINAU, 13 oct – Sputnik. Incepand de astazi se instituie stare de urgența in sanatate publica in unitațile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alerta „Cod Roșu” in baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 calculați si prezentați de catre…

- Alte 11 decese au fost inregistrate joi, 17 septembrie, in țara noastra. Este vorba despre șapte barbați și patru femei.Victimele erau originare din raioanele Rezina, Soroca, Falești, Ungheni, Anenii Noi, Strașeni, Nisporeni și municipiul Chișinau.

- CHIȘINAU, 17 sept. - Sputnik. Astazi au fost confirmate 622 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa ce au fost efectuate 2 815 teste, dintre care 2 501 au fost primare si 314 repetate. Din numarul total de cazuri 4 sunt de import. Este vorba despre un Turcia, Romania, Bulgaria și Germania.…

- In ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au lichidat 26 focare de ardere in mai multe localitați din țara. Pompierii au fost solicitați pentru a stinge focare de vegetație uscata in raioanele Ungheni, Orhei, Telenești, Basarabeasca, Balți, Nisporeni, Dondușeni,…

- 26 de incendii de vegetație au fost stins in ultimele 24 de ore, in mai raioanele Ungheni, Orhei, Telenești, Basarabeasca, Balți, Nisporeni, Dondușeni, Rezina, Soroca, Falești, dar și in municipiul Chișinau.

- Salvatorii IGSU continua masurile de prevenire contra COVID-19. Recent, angajații IGSU au patrulat 24 de localitați din raioanele Cimișlia, Caușeni, Ștefan Voda, Ungheni, Dondușeni, Soroca și UTA Gagauzia.

- In perioada 21 - 31 iulie, a avut loc Maratonul Memorandumului privind Crearea Rețelei Naționale de Revitalizare Urbana (RNRU). In cadrul Maratonului, zece orașe - Balți, Caușeni, Ceadir-Lunga, Cimișlia, Edineț, Ocnița, Rezina, Soroca, Strașeni, Ungheni, - care și-au exprimat dorința de a se implica…