Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre participarea OSCE si ODHR la monitorizarea alegerilor prezidentiale din aceasta toamna, informeaza Radio Chisinau. ''In contextul lansarii campaniei prezidentiale in tara noastra, in mod special am vorbit despre participarea OSCE si a ODIHR (Biroul pentru Institutiile Democratice si Drepturile…