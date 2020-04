Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Igor Dodon, a convocat o intrevedere de lucru cu conducatorii asociațiilor din domeniul turismului și HoReCa. Aceștia au discutat despre efectele pandemiei asupra turismului și afacerilor din domeniul hotelurilor și al restaurantelor.

- CHIȘINAU, 22 apr. – Sputnik. Șeful statului, Igor Dodon, a declarat dupa ședința Centrului Unic de Comanda privind gestionarea crizei COVID-19 ca in urmatoarea perioada urmeaza sa aiba mai multe intalniri cu reprezentanții mediului de afaceri. © Sputnik / Miroslav Rotari Noi masuri pentru susținerea…

- Președintele țarii, Igor Dodon, se va consulta cu mediul de afaceri pentru a stabili masurile de prevenire a crizei economice. Despre aceasta șeful statului a anunțat dupa ședința Centrului Unic de Comanda. “Trebuie sa luam masuri de susținere a agenților economici in perioada post-covid pentru ca aceasta…

- Republica Moldova nu va avea deficit de produse agroalimentare, iar prețurile nu au premise sa creasca. Asigurarile vin din partea președintelui Igor Dodon. Șeful statului a facut aceste declarații dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate.

- Conducatorii ai trei organizatii multilaterale insarcinate cu alimentatia, sanatate si comertul - FAO, OMS si OMC - avertizeaza cu privire la riscul unei crize alimentare mondiale, in contextul unor perturbari ale pietelor de marfuri agricole, lipsa fortei de munca pe camp, protectia deficitara a…

- Republica Moldova este pregatita sa faca fața unui numar sporit de cazuri de infectare cu COVID-19. Asigurarile au fost date de „președintele" Igor Dodon in data de din 20 martie. Acesta a precizat ca in capitala sunt 1000 de paturi de spital, iar in raionele din restul țarii – alte peste 1000 de locuri.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la sosirea la Palatul Victoria, unde prezideaza prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele COVID-19, ca situatia de la noi nu este foarte grava,…

- Dupa ce am aflat chiar direct de la ministrul de Interne despre cam cat constituie mita in zilele noastre , Pavel Voicu a venit si cu o reactie la intrebarea daca ar fi gata sa acorde premii speciale pentru angajatii care nu „cad in ispita”, ci merg sa denunte soferii a caror „hobby” este coruptia.…