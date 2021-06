Este vestea bomba a zilei! Dodo, Doinița Ionița, și iubitul sau s-au desparțit, cu toate ca artista este gravida in cinci luni. Liviu Kevin deja s-a afișat cu noua iubita, Adriana, pe rețelele de socializare. Mai mult decat atat, tanara a ținut sa le spuna celor din mediul online ca ea nu are nicio vina și ca Liviu a fost cel care a cautat-o. In plus, aceasta a confirmat desparțirea dintre fosta concurenta de la X Factor și iubitul sau, dupa cum urmeaza!