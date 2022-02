Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru familia primarului comunei Oarja, Constantin Bilea! Noaptea trecuta, tatal sau a trecut in neființa. Citește și: Cristina Stocheci: PSD reduce birocrația și faciliteaza accesul fermierilor la ,,Programul Tomata” Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Sincere condoleanțe familiei indurerate!

- Dodo și-a refacut viața mai repede decat oricine s-ar fi așteptat! Fosta protejata a lui Costi Ionița nu se sfiește absolut deloc și iși expune povestea de dragostea in fața curioșilor și a fanilor din mediul online. Iata in ce ipostaze romantice s-a fotografiat alaturi de barbatul care i-a cucerit…

- Radu Maria Raisa are 12 ani, este din Slobozia, Ialomița, și a primit cel de-al treilea Golden Buzz de la „Romanii au talent“, sezonul 12, in ediția de vineri, 11 februarie. Mihai Bobonete a trimis-o pe fetița direct in semifinala, fara a sta prea mult pe ganduri. Prestația sa i-a impresionat pe jurați,…

- Gabriel Torje traverseaza cea mai grea perioada din viața sa, asta dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele fotbalistului și au surprins imagini cu acesta chiar inainte de vestea cumplita.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sarbatoresc opt ani de relație. In exclusivitate pentru Antena Stars, soțul prezentatoarei a marturisit care au fost cele mai frumoase momente din viața lor. Cum vor sarbatori cei doi soți.

- Catalin Botezatu, designerul vestimentar de talie internaționala, și-a permis, dupa un an obositor, cu zeci de prezentari de moda, dar și cu sute de ore de filmari la Kanal D, o vacanța de vis, departe de țara. S-a distrat de minune, de Revelion, tocmai in Maldive, pe una dintre cele mai exclusiviste…

- Victor Socaciu ne-a parasit ieri, la varsta de 68 de ani, iar astazi trupul sau fara viața a fost depus la Sala Palatului. Toți cei care l-au iubit pe regretatul cantareț ii pot aduce un ultim omagiu incepand cu aceasta dimineața.

- Neta Soare, una dintre cel mai indragite interprete de muzica populara, a trecut prin cele mai grele momente din viața sa, dupa ce soțul ei a murit. Partenerul de viața al cantareței a decedat la scurt timp dupa ce a fost diagnosticat cu o raceala puternica, care din pacate i-a fost fatala. In exclusivitate…