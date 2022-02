Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza a plecat intr-o escapada la munte, cu un grup de prieteni printre care s-a aflat și Nick Casciaro, caștigatorul sezonului 10 X Factor Romania. Vedeta și-a luat elevul din show-ul de talente pentru a oferi publicului o surpriza muzicala perfecta pentru sfarșitul anului. Loredana, jurata…

- Un tanar de 27 de ani nu s-a impacat cu gandul ca fosta lui concubina isi refacuse viata cu un alt barbat si nu mai dorea sa reia relatia cu el, iar intr-un moment de ratacire a lovit-o cu un cutit in inima. La crima a asistat si fiica cea a mica a celor doi, care a anuntat vecinii.

- Dupa 13 ani de casnicie, Beyonce și Jay-Z au demonstrat lumii intregi ca sunt mai indragostiți ca oricand. Celebrul cuplu s-a lasat fotografiat in ipostaze romantice, iar cantareața a publicat imaginile pe contul ei de Instagram. Intr-una dintre imagini, cei doi se saruta, ocaziile in care se afișeaza…

- Valentina Pelinel a implinit 41 de ani ș și-a sarbatorit ziua de naștere in familie. Vedeta a publicat mai multe imagini, printre care și ipostaze romantice alaturi de soțul ei, Cristi Borcea. Totodata, modelul a transmis și un mesaj inspirațional urmaritorilor ei de pe Instagram.

- Inima lui Catalin bate tare pentru o noua femeie in viața sa. Juratul de la Chefi la cuțite traiește o frumoasa poveste de iubire, dar e destul de discret in ceea ce privește viața personala. Acum a publicat o imagine alaturi de partenera și a anunțat ca pleaca in vacanța.

- Zi importanta in familia artistei Dodo! Fosta protejata a lui Costi Ionița a devenit mama pentru prima data in urma cu 11 zile, iar de atunci traiește cea mai frumoasa perioada alaturi de fiul sau. Astazi 30 noiembrie, micuțul Patric are parte de prima sa aniversare, cu ocazia Sfantului Apostol Andrei,…

- E oficial! Daria Radionova și Alex Bodi formeaza din nou un cuplu! Se pare ca flacara dragostei s-a reaprins intre cei doi, deși rusoaica se logodise lunile trecute cu fostul ei partener de viața. Și pentru a pune capat tuturor zvonurilor aparute, focoasa blondina a postat o imagine cu afaceristul pe…

- Unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, argentinianul Diego Armando Maradona, s-a stins din viața la varsta de 60 de ani, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Fosta legenda a suferit in timpul somnului o insuficiența cardiaca acuta, la scurt timp dupa ce fusese operat la cap…