Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi e un barbat fericit și implinit, caci acestuia ii merge bine pe toate planurile, atat pe cel sentimental, cat și pe cel profesional. Omul de afaceri traiește o poveste de iubire, insa iata care a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa.

- Loredana Groza face ce face și iși surprinde din nou fanii de care se bucura in mediul online! Recent, jurata de la X Factor a pozat intr-o ipostaza incendiara! Ei bine, nu asta este de mirare pentru ca marea comunitate s-a obișnuit deja cu astfel de fotografii, insa de data aceasta i-a scapat un detaliu…

- A pus stop relației cu Alex Bodi in urma cu doar cateva saptamani, insa Daria Radionova se pare ca iubește din nou! Frumoasa rusoaica a atras atenția tuturor celor care o urmaresc pe rețelele de socializare, astfel ca toata lumea se intreaba daca nu cumva este intr-o noua relație in aceste momente.

- Cantarețul, aflat in mijlocul unui turneu american, a anunțat pe Instagram ca este nevoit sa amane 22 concerte la Dallas, dupa ce a primit rezultatul testelor, potrivit NME. Elton John a precizat ca este vaccinat și cu a 3-a doza, iar simptomele pe care le are sunt ușoare. Artistul a precizat ca, cel…

- Multe vedete s-au decis sa inceapa anul 2022 departe de Romania, profitand din plin de cateva zile de relaxare in destinații unde temperaturile sunt mult mai blande. Razvan Fodor a plecat alaturi de familia sa in Zanzibar, insa le-a marturisit fanilor ca nu este mulțumit. Razvan Fodor, despre vacanța…

- Laura Cosoi are atatea motive de bucurie incat de ziua e de naștere a dorit doar sa mulțumeasca divinitații pentru tot ceea ce i se intampla. Aflata in vacanța in Thailanda, actrița a facut și primele declarații dupa ce a anunțat ca este insarcinata pentru a treia oara.

- Andreea Mantea (35 de ani) a rabufnit dupa ce s-a saturat sa auda și sa citeasca zvonuri care susțin ca ar fi insarcinata! Frumoasa bruneta le-a explicat fanilor ei ca se lupta cu cateva kilograme in plus, dar nicidecum nu este gravida, potrivit click.ro. «Am aflat ca sunt insarcinata, din nou. Din…