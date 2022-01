Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, Catalin Scarlatescu a plecat in vacanța alaturi de noua iubita. Acum, celebrul bucatar a facut dezvaluiri despre relația pe care o traiește de ceva timp. Prefera sa fie discret, sa nu iși expuna in public partenera. Juratul de la „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena…

- Raluca Dragoi și-a indeplinit una dintre cele mai arzatoare dorințe. Dupa ce a apelat la o intervenție de micșorarea a stomacului, acum cantareața iși face o noua operație estetica. Inainte cu cateva minute de intrarea in sala de intervenții, cantareața a facut primele marturisiri pentru Antena Stars.

- Nicole Cherry a devenit mama pentru prima data in urma cu cateva zile. Artista traiește momente unice și se bucura de fiecare clipa pe care o petrece alaturi de Anastasia, fetița sa. Șatena a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Star Matinal, unde a facut primele declarații despre rolul de mamica.

- Pozele incendiare cu Corina Caciuc si cantaretul Kamara au aruncat in aer showbiz-ul romanesc in urma cu cateva zile. Cantaretul, care a avut o relatie de doar cateva nopti cu amanta lui Laurentiu Reghecampf, in urma cu mai mult timp, a facut primele declaratii in acest scandal. Cantaretul a dezvaluit…

- Dodo este cea mai proaspata mamica din showbiz-ul romanesc, asta dupa ce ieri a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Mama artistei a facut primele declarații la Antena Stars despre starea de sanatate a fiicei ei, dar și despre momentele speciale din viața lor.

- Zi mare pentru Alex Bodi! Celebrul afacerist a fost eliberat din arestul preventiv ieri dupa-amiaza, in jurul orei 19:00. Afaceristul a oferit și primele declarații dupa ce a ieșit din spatele gratiilor in exclusivitate, la Antena Stars. Iata ce a facut Alex Bodi imediat dupa ce a ieșit din inchisoare…

- Nicoleta Nuca a oferit o serie de declarații inedite, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre relația pe care o are cu mama sa. Astfel, artista, mandra nevoie mare de cea care i-a dat viața, a precizat ca ii datoreaza tot succesul parintelui sau care s-a ocupat foarte tare de cariera de cantareața…

- Valeria Arnautu trece prin momente cumplite! Artista și-a pierdut tatal in urma cu cateva zile, iar acum a oferit primele declarații despre clipele de cumpana pe care le traiește. Moartea parintelui s-a produs in mod neașteptat!