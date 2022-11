Stiri pe aceeasi tema

- Știm deja ca Alin Petrache este președintele Federației Romane de Rugby. Mai mult de atat politicianul este un impatimit al timpului petrecut in familie. La fel ca data trecuta, cand a fost surpins tot de PAPARAZZII SpyNews.ro, și de aceasta data Alin Petrache a fost vazut tot la brațul familiei, și…

- Florin Piersic Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de film și teatru din Romania, dar și fiul cunoscuților actori Florin Piersic și Tatiana Iekel. Cu toate ca aproape toata țara il cunoaște pe el, nu mulți o știu pe iubita lui, Andreea Cipca. Ei bine, noi avem imagini rare cu partenera celebrului…

- Oreste Teodorescu este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania. Recent, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze jenante. Jurnalistul a facut un gest rușinos in public. Iata ce a facut chiar in vazul tuturor!

- Antonia, in varsta de 33 de ani, este mama a trei copii și este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Recent, artista a postat pe contul de socializare un video, in care le marturisește fanilor ca are regulat probleme cu tenul, lucru mai puțin știut de cei care o urmaresc.. „Deci,…

- Mario Mutu are 20 de ani și e baiatul Alexandrei Dinu și al Adrian Mutu. Recent, parinții tanarului au fost in proces pentru pensia lui alimentara. Alexandra Dinu a caștigat, iar fostul soț trebuie sa ii plateasca suma de 123.254,15 euro și 419,78 lei, potrivit Spynews. Baiatul a facut acum primele…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc. Cei doi parinți se pot declara norocoși atat datorita relației de lunga durata pe care aceștia o au, cat și datorita celor doua fetițe pe care le au impreuna. Recent, Victoria, fiica cea…

- Cheloo e cantareț și de cațiva ani de zile apare și ca jurat in emisiunea „iUmor”, difuzata pe Antena 1. Dincolo de cariera sa, artistul are o iubita, e și tatal a doi copii. Recent, ei au fost surprinși intr-o vacanța in strainatate. Cheloo a reusit sa-si tina iubita si copiii departe de atentia publica.…

- Anamara Ferentz și Supai, iubitul american, traiesc de mai bine de un an o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi locuiesc la ferma barbatului, in Oregon, alaturi de cei 7 acopii ai acestuia. Recent, vedeta și-a surprins fani cu imagini alaturi de trei dintre copiii iubitului ei. Aceștia au decis sa…