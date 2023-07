Doddy a lansat videoclipul piesei Story, un single care are legătură cu dragostea trăită în era internetului Solistul care a avut parte de cele mai interesante colaborari muzicale de pana acum, a revenit in atenția fanilor sai cu o noua surpriza muzicala. Doddy a lansat videoclipul piesei ”Story”, cu un refren care sigur ca va ramane in atenția celor care vor asculta noul single. Sfarșitul de saptamana aduce o surpriza muzicala din partea lui Doddy, care a lansat videoclipul piesei ”Story”. Care, la prima vedere a noului videoclip dar și la prima ascultare a piesei, te duce cu gandul la mare, soare și vara, fiind un single fresh. ”Ma trec toți fiorii, cand te urmaresc pe story”, suna refrenul noii melodii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

