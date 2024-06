Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Agriculturii din Uniunea Europeana nu au reusit sa aprobe luni concluziile privind viitorul acestui sector din cauza opozitiei Romaniei la acest text si a abtinerii Slovaciei, relateaza agentia EFE, conform AGERPRES.

- Ministrii Agriculturii din Uniunea Europeana nu au reusit sa aprobe luni concluziile privind viitorul acestui sector din cauza opozitiei Romaniei la acest text si a abtinerii Slovaciei, relateaza agentia EFE. „Din pacate, in timpul dezbaterilor de azi (luni n.r), si nu inainte, am vazut ca delegatia…

- Ministrii Agriculturii din Uniunea Europeana nu au reusit sa aprobe luni concluziile privind viitorul acestui sector din cauza opozitiei Romaniei si a abtinerii Slovaciei, relateaza agentia EFE, potrivit...

- Costurile de operare in serviciile de evaluare, a companiilor și a bunurilor imobiliare, pe piața din Romania, s-au dublat, in ultimii ani, fața de momentul aderarii la Uniunea Europeana, dar tarifele au ramas la același nivel. Aceasta situație genereaza deja dificultați in menținerea salariilor la…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a participat la cea de-a XVII-a ediție a „Conferinței șefilor Apararii din Balcani” (Balkans CHOD’s Conference), organizata in zilele de 5 și 6 iunie, la Durres, in Albania. Șeful Apararii din Romania a subliniat ca, in Balcani, NATO și Uniunea…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, si ministrul pentru Europa si Afaceri Externe din Republica Albania, Igli Hasani, au semnat miercuri, 5 iunie, la Bucuresti, Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Republica…

- Romania se confrunta cu cea mai ridicata rata a saraciei in munca din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna ca, in ciuda efortului lor, romanii sunt mai expuși riscului de saracie decat alți europeni, inclusiv cei din regiunea noastra. In 2023, 15,3% dintre lucratorii din Romania erau expuși riscului…

- Miliardarul ceh Jiri Smejc devine tot mai prezent in economia romaneasca in special in energie prin diversele achiziții facute in ultimii ani. Cea mai importanta este preluarea CEZ Romania. Un comunicat al Consiliului Concurenței ar putea fi trecut cu vederea daca nu cautam firmele menționate. Documentul…