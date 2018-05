Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, insista ca recomandarile GRECO nu sunt obligatorii, numai ca in regulamentul organismului Consiliului Europei, revizuit in vara anului trecut, scrie negru pe alb ca statele membre trebuie sa se conformeze.

- Tudorel Toader a mers si marti in Parlament, unde a avut o discutie cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Maine (miercuri n.red.) vin la ora 10 motiv pentru care am avut intrevederea cu domnul Tariceanu. (...) Este prima data cand in calitate de ministru particip la ce se numeste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a respins! Potrivit unor informații de ultima ora, Viorica Dancila a semnat și aprobat forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri, la Parlament, ca liberalii au decis sa-l convoace pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la dezbaterea „Ora Guvernului”, la Senat, in contextul raportului Grupului statelor impotriva coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei.

- Protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General facut public Serviciul Român de Informatii a publicat vineri pe site, protocolul de colaborare încheiat în anul 2009 de SRI cu Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru îndeplinirea…

- „Poate ministrul Justitiei, respectiv Executivul, sa formuleze o cerere de revocare, ignorand procedura prevazuta in regulamentul CSM, tocmai pentru a evita arbitrariul si dorintele politice, imixtiunile care s-ar putea ivi?”, a solicitat procurorul general sa stie. In replica, Tudorel Toader a explicat…

- Raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției la aproape 24 de ore de cand a fost citit public. Și asta pentru ca site-ul oficial al ministerului a cedat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…