Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a lipsit, luni seara, de la anunțul facut de miniștrii formațiunii sale, in frunte cu Dan Barna, ca demisioneaza din guvernul condus de Florin Cițu. Cioloș a fost convocat de Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, acolo unde grupul Renew Europe, condus de el,…

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Ministrii USR PLUS isi vor anunta demisiile in aceasta seara, pe fondul crizei politice starnite de revocarea ministrului Justitiei Stelian Ion, afirma surse politice pentru Observator. Conform surselor Observator, ministrii USR PLUS isi vor depune mandatele in aceasta seara, relateaza reporterul Observator…

- ​Criza in care se afla coaliția de guvernare, provocata de modul defectuos și total neinstituțional al partenerilor de la USR-PLUS de a ințelege funcționarea Guvernului și mai ales prioritațile și modernizarea Romaniei, a scos la iveala intenția liderilor USR-PLUS. Aceștia au devoalat, in cursul zilei…

- Programul național „Anghel Saligny” presupune investiții de 50 de miliarde de lei in comunitațile locale, pentru realizarea de drumuri, canalizari și infrastructura de gaze. In timp ce USR PLUS acuza ca acesta este un program similar celui prin care fostul lider PSD Liviu Dragnea distribuia bani catre…

- Liderii USR-PLUS merg la prima ședința de coaliție dupa izbucnirea conflictului deschis cu Florin Cîțu pentru a-i cere în fața sa demisioneze, varianta alternativa fiind o moțiune de cenzura. Florin Cîțu nici nu se gândește și cu susținerea PNL îi acuza pe Dan Barna și…

- In ședința de guvern, care a avut loc miercuri, executivul a aprobat Ordonanța de urgența care prevede finanțarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, cu 3 miliarde de lei, a proiectelor aflate in derulare prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL),…

- Rectificare bugetara 2021: Ministerul Sanatații ia cea mai mare suma. Ministerul Muncii pierde bani Rectificare bugetara 2021: Ministerul Sanatații ia cea mai mare suma. Ministerul Muncii pierde bani Propunerile in ceea ce privește rectificarea bugetara pe ministere au fost anunțate in cursul zilei…