- Documentele clasificate ale Pentagonului, ajunse pe retelele sociale, arata cat de adanc a penetrat SUA serviciile ruse de informatii si dovedesc totodata capacitatea Americii de a avertiza Ucraina despre planurile Moscovei si despre puterea masinariei de razboi ruse, a dezvaluit sambata The New York…

- Statele Unite ale Americii si Rusia au ”depasit deja” stadiul de Razboi rece si se afla in prezent intr-o etapa de ”razboi fierbinte” hibrid, a declarat miercuri, 5 aprilie, ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, citat de TASS și Agerpres. ”Cred ca am depasit aceasta perioada” a Razboiului…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a transmis marți, 28 februarie, ca, in cazul in care China va furniza arme sau muniții Rusiei, atunci Statele Unite nu vor ezita sa sanctioneze companiile si persoanele chineze implicate in astfel de operatiuni, intrucat Washingtonul considera ca toate tarile…

- Ministrul german de Externe Annalena Burbock (reprezentanta „verzilor”) a cerut Rusiei sa reia negocierile cu Statele Unite ale Americii privind Tratatul privind masurile pentru reducerea și limitarea in continuare a armelor strategice ofensive (START, START-3). „Sa-l chemam pe [președintele rus Vladimir]…

- Noul pachet de sanctiuni impus Rusiei de Uniunea Europeana, la un an de la inceputul razboiul in Ucraina, vizeaza 121 de persoane si entitati, inclusiv producatori iranieni de drone, in timp ce Statele Unite au adoptat un nou set de sanctiuni ce include si intermediari europeni,

- Washingtonul incearca sa demonizeze Moscova si sa alimenteze criza din Ucraina cu acuzatii de crime rusesti impotriva umanitatii, a declarat duminica ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…