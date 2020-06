Documentele pentru a beneficia de plata, de la stat, a unei părți din salariu, în Monitorul oficial ​Dupa ce saptamâna trecuta a fost publicata Ordonanța de Urgența 92/2020 privind plata unui procent din salariu de catre stat (prin fonduri europene) pentru cei care se întorc la munca din șomajul tehnic, acum a aparut ordinul președintelui ANOFM privind modelul documentelor ce trebuie completate de catre angajator pentru aceștia.



Este vorba de:



• cererea care trebuie semnata și datata de reprezentantul legal

• declarația pe propria raspundere

• lista persoanelor care beneficiaza de aceasta suma



De Ordonanța de urgența publicata saptamâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

