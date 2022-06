Documentele necesare înscrierii la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante vor putea fi transmise și online Pentru a eficientiza procesul de inscriere la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din instituțiile statului, parlamentarii propun, prin intermediul unui proiect de lege care se afla in dezbaterea Senatului, ca documentele necesare inscrierii sa poata fi transmise și online. Masura ar veni in ajutorul candidaților ce nu locuiesc in localitatea in care se organizeaza concursul, astfel ei putandu-se inscrie mai ușor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. Codul administrativ (OUG 57/2019) urmeaza sa fie completat, potrivit proiectului de lege aflat in dezbaterea senatorilor, astfel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

