Documentele de urbanism eliberate de CJ Dolj vor putea fi solicitate și obținute online. Potrivit unui comunicat emis de Consiliul Județean Dolj , documentele asociate serviciilor pe care instituția le ofera in domeniul urbanismului vor putea fi solicitate și obținute online, in urma derularii unui contract in valoare de peste 500.000 de lei, implementat cu fonduri europene. Proiectul presupune crearea unui sistem prin intermediul caruia și cetațenii, și firmele sa poata solicita și obține acele documente care intra exclusiv in sfera de atribuții a CJ Dolj, dupa cum a precizat președintele Cosmin…