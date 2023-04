Stiri pe aceeasi tema

Doi cetateni americani au fost arestati, joi, in Kansas City, sub acuzatia ca au trimis Rusiei tehnologie a SUA din domeniul aviatiei, a anuntat Departamentul de Justitie, citat de CNN.

Atacul cu drone rusesti efectuat duminica impotriva Ucrainei a pornit din regiunea Briansk din estul Rusiei, ceea ce inseamna ca rusii dispun de un al doilea amplasament pentru lansarea dronelor iraniene, a comunicat miercuri ministerul britanic al apararii, conform dpa, scrie Agerpres.

In ciuda temerilor ca Federația Rusa ar putea lansa o ofensiva puternica la aniversarea unui an de la invazia Ucrainei, nu exista nicio dovada a unei concentrari mari de forțe ruse similare cu cea din 24 februarie 2022, a declarat ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, citat de Financial Times.

Departamentul american al Apararii cere Congresului sa aprobe reluarea finantarii unor programe militare secrete in Ucraina, suspendate cu putin timp inainte de inceperea invaziei militare ruse, in urma cu un an, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post, potrivit Mediafax.

Franta si Australia au incheiat un acord in vederea furnizarii unor obuze de calibrul 155 milimetri Ucrainei, o sustinere in razboiul impotriva Rusiei, anunta luni ministrii Apararii francez Sebastien Lecornu si australian Richard Marles, relateaza AFP, informeaza NEWS.RO.

Ministerul rus al Apararii a declarat duminica, pentru a doua zi consecutiv, ca fortele sale isi imbunatatesc pozitiile in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, relateaza Reuters.

Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, care joi se afla la Berlin, va face "presiuni asupra germanilor" pentru a-si da acordul ca tancurile lor Leopard sa fie transferate in Ucraina, pentru a oferi "intr-un moment crucial" capacitatea de a contracara orice potentiala ofensiva de primavara

Luptele grele pentru Soledar continua, unde soldații ucraineni susțin ca resping atacurile rusești, insa admit ca forțele Rusiei avanseaza in alte patru direcții, transmite Statul Major general al Forțelor Armate ale Ucrainei in ultima informare de la ora 18.00, lansata sambata.