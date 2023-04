Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au raspuns vineri la comentariile premierului polonez care legau razboiul din Ucraina de un posibil atac chinezesc asupra Taiwanului, acuzandu-l pe acesta de amestec in afacerile lor interne, transmite Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Firma britanica Mykines Corporation ar fi exportat echipamente tehnice in valoare de 1,2 miliarde de dolari, inclusiv microcipuri de inalta performanța, echipamente de telecomunicații și servere, in Rusia de la inceputul invaziei la scara larga a Ucrainei, ceea ce ar putea incalca sancțiunile privind…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, aliat al Rusiei, a facut pe Telegram, cu o harta in fața, o analiza militara cu marile mutari strategice pregatite de Ucraina pentru a reveni la granițele din 1991. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lucrarile pentru un "hub de gaze" in Turcia sunt un proiect complex care va necesita timp pentru a fi realizat, a declarat luniDmitri Peskov, anunța dailysabah.com.Președintele rus Vladimir Putin a propus crearea unui hub de gaze in Turcia anul trecut, in condițiile in care țarile europene au trecut…

- China trebuie sa dialogheze ''in mod direct'' cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski daca vrea ca planul sau de pace sa fie luat in serios, a sustinut marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agentiei France Presse, anunța Agerpres.Presedintele rus Vladimir Putin si omologul…

- Curtea Penala Internaționala a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, a anunțat vineri intr-un comunicat de presa, relateaza CNN.Kevul a jubilat la aflarea veștii insa potrivit datelor CPI, insa nici Ucraina nu recunoaște jurisdcția CPI, alaturandu-se…

- Planificatorul de stat al Chinei a subliniat un rol mai important al carbunelui in aprovizionarea cu energie electrica, afirmand ca acest combustibil fosil va fi utilizat pentru a imbunatați fiabilitatea și securitatea sistemului sau energetic, relateaza Reuters. Creșterea prețurilor globale ale…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reactionat rezervat vineri la o propunere chineza de incetare a focului in Ucraina, spunand ca Beijingul nu are prea multa credibilitate ca mediator, noteaza Reuters. "China nu are prea multa credibilitate pentru ca ei nu au fost in stare sa condamne…