Echipa juridica a presedintelui Joe Biden a gasit un alt lot de documente guvernamentale in momentul in care a facut cautari intr-o a doua locatie, dupa ce initial gasise materiale confidentiale intr-un birou privat folosit de actualul presedinte, au declarat pentru CNN persoane informate in acest…

Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii…

Autoritațile israeliene au renunțat la toate acuzațiile penale impotriva lui Beny Steinmetz, un miliardar franco-israelian suspectat de spalare de bani, și au acceptat in schimb un acord financiar, potrivit unor documente judiciare consultate vineri de AFP. El este condamnat și in Romania.

Casa Alba a dispus publicarea, pentru prima data, a mii de documente privind asasinarea președintelui american John F. Kennedy, relateaza BBC, citat de Mediafax.

Cercetatorii danezi au descoperit in Marea Baltica trei epave bine conservate, care ar putea avea mai mult de 300 de ani, conform estimarilor, a anuntat miercuri Muzeul Razboiului Maritim din Thyboron, Iutlanda, transmite DPA.

Recent, jurnaliștii de investigații de la RISE Moldova au publicat un material intitulat "Agenții FSB, responsabili de Moldova" și au prezentat mai multe documente care ar fi ale serviciilor secrete din Rusia in care este analizata situația din Republica Moldova.

Echipa CSA Steaua Bucuresti a invins marti, pe teren propriu, scor 1-0, echipa SC Otelul Galati, in ultimul meci al etapei a 11-a din Liga 2, anunța News.ro.

Politistii de frontiera au descoperit bijuterii in valoare de peste 200.000 de lei, fara acte de provenienta, pe care le-au indisponibilizat, informeaza, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, potrivit Agerpres.