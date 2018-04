Ministerul Justitiei a publicat marti, pe site, mai multe documente referitoare la situatia unei cladiri din Penitenciarul Iasi, de unde au fost transferati sute de detinuti la alte unitati pentru efectuarea unor lucrari de reabilitare planificate anterior. Potrivit MJ, incepand cu luna februarie, in urma solicitarii ministrului Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor desfasoara o activitate de echilibrare a gradului de ocupare la nivelul locurilor de detentie aflate in subordine sa. Astfel, in lunile februarie si martie, au fost emise dispozitii de transfer individuale sau colective…