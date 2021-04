Documente necesare pentru inmatricularea auto. Lista cu acte Daca vrei sa iți inmatriculezi mașina vei avea nevoie de o serie de acte speciale pentru inmatrocularea autovehiculului. In ceea ce privește costurile, acestea sunt diferite in funcție de țara din care provine mașina. De menționat este faptul ca inmatricularea auto trebuie facuta intr-un termen de maximum 30 de zile de la momentul dobandirii dreptului de proprietate asupra masinii. In general, la inmatricularea auto, posesorii autovehiculelor merg la o persoana autorizata in acest domeniu. Aceasta le va spune actele de care au nevoie și va pregati dosarul complet, fara a mai fi nevoie de deplasarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai devreme sau mai tarziu, cartea de identitate trebuie schimbata, iar pentru a nu ne trezi intorși inapoi de la Poliție, este bine sa știm care este procedura și documentele necesare la schimbarea buletinului. In funcție de tipul de buletin pe care il dorim, actele difera. Mai exact, exista buletinul…

- Hotararea de Guvern privind amplicarea modificarilor aduse carților de identitate a fost publicata la finele lunii martie. Astfel, din august 2021 vor exista CINCI tipuri de acte de identitate, printre care și pentru minorii sub 14 ani, la solicitarea parinților. AFLA detalii: Autoritațile au anunțat,…

- Odata cu apariția Legii nr. 16/2021, respectiv cu modificarea caștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale s-a modificat și cuantumul ajutorului de deces. Pentru decesele din perioada 1 ianuarie – 11 martie 2021, cuantumul ajutorului de deces …

- Municipalitatea a lansat, astazi, campania de Paști a programului ,,Dar din suflet pentru seniori”, prin care varstnicii brașoveni, cu varste de peste 63 de ani, in cazul femeilor, și 65 de ani, in cazul barbaților, sau care implinesc aceasta varsta pana in data de 31.12.2021 inclusiv, și cu venituri…

- PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI SI REPREZENTANTII ACESTORA Va anuntam faptul ca Biletele de calatorie pentru transport interurban acordate persoanelor incadrate in grad de handicap (accentuat sau grav), se vor elibera incepand cu data de 22.02.2021, la sediul DGASPC Suceava, de catre compartimentul…

- Instituția Prefectului Argeș va informeaza ca, pentru preschimbarea permisului de conducere emis de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu un document similar romanesc, trebuie sa depuneți personal un dosar care sa cuprinda mai multe documente. Astfel, solicitantul va trebui sa depuna…

- (P) De ce ai nevoie pentru a te casatori cu un cetațean strain? Dragostea nu ține cont de granițe, așa ca multe cupluri și familii sunt intemeiate de parteneri cu naționalitați diferite. Și in Romania, casatoriile cu straini sunt de multa vreme un lucru obișnuit, mai ales dupa 1989. Procedurile…

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri, formularul prin care parinții iși dau acordul pentru testarea elevilor. Documentul poate fi descarcat de pe pagina instituției.Parinții trebuie sa descarce documentul de pe site-ul ministerului, sa-l completeze și sa-l aduca la școala semnat, transmite Ministerul…