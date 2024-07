Documente necesare pentru încheierea unui contract de energie electrică Contract de energie electrica Persoanele care și-au cumparat o casa, iși construiesc una, sau poate și-au achiziționat un teren și au nevoie de curent trebuie sa știe ca acest lucru vine cu o serie de costuri, dar și de acte. Daca ești pe punctul de a semna un contract pentru furnizarea energiei electrice și te intrebi ce documente sunt necesare, iata ca vei avea nevoie de mai multe lucruri. Dincolo de datele personale, e nevoie de o declarație, de un formular, dar și de anumite dovezi. De abia daca aceste acte sunt corecte se poate semna contractul , iar mai apoi se pot achita taxele. Documente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acte și documente necesare pentru incheierea unui contract la energie electrica. Persoanele care și-au cumparat o casa, iși construiesc una, sau poate și-au achiziționat un teren și au nevoie de curent trebuie sa știe ca acest lucru vine cu o serie de costuri, dar și de acte. Daca ești pe punctul de…

- Acte și documente necesare pentru ajutor de șomaj in 2024. Persoanele care vor sa primeasca ajutorul de șomaj o pot face, in anumite condiții. Ajutorul de șomaj reprezinta practic o suma de care pot beneficia persoanele fara un loc de munca. Intervalul de varsta in vederea obținerii ajutorul de șomaj…

- Directia tarii 32.5% dintre romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie buna, in timp ce 60.3% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii. 7.2% reprezinta ponderea non-raspunsurilor. Cred in proportii mai mari decat media ca tara merge intr-o directie buna: tinerii sub 30 de ani, persoanele…

- Acte și documente necesare pentru inscrierea la Bacalaureat 2024. Absolvenții de liceu se pot inscrie deja la Bacalaureat 2024 incepand de luni, 3 iunie. Aceștia au la dispoziție 5 zile, mai exact pana pe 7 iunie sa depuna toate documente pentru prima sesiune de Bacalaureat din acest an. Ce acte și…

- Indicele Stoxx 600 a inchis in coborare cu 0,21%, majoritatea sectoarelor fiind in rosu. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au scazut cu 0,83%, in timp actiunile companiilor din minerit au crescut cu 0,75%. Datele economice au fost relativ putine saptamana aceasta, dar investitorii…

- Acte necesare pentru schimbarea unui buletin pierdut. Se poate intampla fara sa vrem ca actul nostru de identitate sa fie pierdut, sau in cele mai rele cazuri chiar furat. De ce acte ai nevoie pentru schimbarea unui buletin pierdut? Fie ca vorbim de pierderea documentului, furtul acestuia, sau distrugerea,…

- A fost intocmit un top al celor mai educați locuitori din Europa, care a inclus și poziția ocupata de romani. Datele recente furnizate de Eurostat dezvaluie variații semnificative in nivelul de educație din Europa , evidențiind diferențe notabile intre țari și tendințe in creștere in randul tinerilor.…