Stiri pe aceeasi tema

- Grecia, una dintre țarile preferate de turiștii romani in special in perioada verii, a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, de la care țarile intra pe lista roșie și pentru care sunt scutite de carantina la sosirea in Romania doar persoanele imunizate anti-Covid și cele care au trecut prin boala,…

- Grecia a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, de la care țarile intra pe lista roșie și pentru care sunt scutite de carantina la sosirea in Romania doar persoanele imunizate anti-Covid și cele care au trecut prin boala, potrivit noilor date publicate de Centrul European pentru Prevenirea și…

- Grecia in LISTA ROȘIE : Ce inseamna asta pentru turistii romani care se afla acolo Grecia in LISTA ROȘIE : Ce inseamna asta pentru turistii romani care se afla acolo Grecia a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, potrivit noilor date publicate de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul…

- Grecia, una dintre țarile preferate de turiștii romani in special in perioada verii, a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, de la care țarile intra pe lista roșie și pentru care sunt scutite de carantina la sosirea in Romania doar persoanele imunizate anti-Covid și cele care au trecut prin boala,…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) atrage atenția asupra faptului ca in ultima saptamana numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut cu peste 64% in Europa, in special in randul tinerilor. Specialiștii europeni pun aceasta situație pe seama raspandirii tulpinii…

- Ion Radoi, fost parlamentar PSD, este liderul sindicatului de la Metrou de peste 15 ani. Ion Radoi, in varsta de 59 de ani, deține mai multe funcții. El este presedintele Sindicatului Liber Metrou – Unitatea și a Federației Sindicatelor din Transporturi, Transloc și Servicii Publice “ATU Romania”. In…

- Cum mii de romani vor cauta racoarea muntelui in zilele caniculare din iulie și august, autoritațile s-au gandit sa le vina in intampinare cu …un vaccin anti Covid. In cel mai inalt punct al celei mai inalte sosele din Romania – Pasul Urdele, la altitudinea de 2.145 de metri, se va deschide, pe 17 iulie,…

- Aproape 700.000 de doze Pfizer vor sosi, luni, in țara. Romania va ajunge la peste 6,5 milioane de doze Pfizer-BioNTech recepționate. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. O parte din tranșa aferenta Centrului Regional Timișoara…