O curte de apel americana a confirmat marti ca doua banci trebuie sa predea Congresului documente financiare care-l privesc pe presedintele Donald Trump, o noua sentinta nefavorabila liderului de la Casa Alba, dar care va fi transata in final de Curtea Suprema, transmite AFP. Doua comitete ale Congresului au adresat in luna aprilie citatii catre bancile Deutsche Bank si Capital One, cerandu-le o serie de documente financiare legate de afacerile lui Donald Trump si ale familiei acestuia. Avocatii lui Trump au inaintat deja recurs la instanta suprema in doua cazuri similare, in timp ce fostul magnat…