Documente falsificate, ridicate de la doi călători In punctul de trecere a frontierei Tudora au fost inregistrate la sfirșitul saptaminii trecute doua tentative de trecere a frontierei cu documente falsificate. Documentați sint doi cetațeni straini. In cadrul procedurilor de control al unor pietoni, pe sensul de intrare in Republica Moldova, polițiștii de frontiera au depistat un cetațean al Georgiei de 24 de ani, care a prezentat un compor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

